Google Stadia Premiere Edition gratis con l'acquisto di un gioco da almeno 59,99 euro

Il colosso tecnologico di Mountain View lancia una nuova promozione per tutti gli utenti di Google Stadia. Con l'acquisto di un gioco in streaming dal prezzo minimo di 59,99 euro è infatti possibile ottenere gratuitamente Stadia Premiere Edition, il bundle con un controller e un dispositivo Chromecast Ultra.

In base alle informazioni snocciolate dal Supporto ufficiale di Google, gli utenti che acquistano un qualsiasi videogioco o bundle di giochi a un prezzo pari o superiore a 59,99 euro nello store di Stadia fino alle ore 09:00 italiane dell'11 ottobre riceverà Stadia Premiere Edition. L'iniziativa è retroattiva dal 26 settembre: ciò significa che nell'offerta rientreranno anche tutti gli utenti che hanno acquistato un gioco Google Stadia da almeno 59,99 euro dalle ore 09:00 di domenica 26 settembre ad oggi.

Per poter usufruire dell'offerta è necessario essere maggiorenni, risiedere in Italia e acquistare un gioco o un bundle di giochi a un prezzo che sia pari o superiore a 59,99 euro. La promozione è valida fino a esaurimento scorte anche per i videogiochi in preordine, tenendo ovviamente conto del fatto che la cancellazione della prenotazione prima dell'uscita renderà nulla l'offerta. Il Supporto di Google specifica inoltre che gli utenti che effettuano acquisti utilizzando un codice promozionale non possono usufruire dell'offerta.

Il codice promozionale da utilizzare su Google Store per ricevere in regalo Stadia Premiere Edition verrà inviato all'indirizzo email associal al proprio account Stadia entro le ore 09:00 del 21 ottobre e potrà essere utilizzato prima della medesima ora del 21 novembre: l'utente è però tenuto a fornire un metodo di pagamento per coprire i costi di spedizione.