Google Stadia Premiere Edition in offerta: prezzo scontato negli Stati Uniti

Google ha annunciato che Google Stadia Premiere Edition è disponibile solo per la giornata di oggi (venerdì 20 marzo) al prezzo promozionale di 99 dollari anzichè 129 dollari, spese di spedizione incluse. Questa promozione arriverà anche in Europa.

Dopo aver proposto tre mesi di abbonamento Stadia PRO gratis, il colosso di Mountain View lancia ora una nuova promozione per cercare di incentivare le vendite di Stadia, mai realmente decollate nel corso di questi primi mesi a causa probabilmente di una lineup software non particolarmente convincente.

Resta da capire come si muoverà Google per i prossimi mesi, l'emergenza Coronavirus potrebbe costringere l'azienda al imitare la qualità dello streaming per non intasare la rete esattamente come accaduto nel caso di Netflix e YouTube HD, il cloud gaming potrebbe quindi incontrare difficoltà nel periodo dell'epidemia, fino a quando la situazione non tornerà stabile.

In ogni caso la promozione di Google è certamente interessante e farà gola a molti giocatori, attualmente non sappiamo se l'offerta verrà estesa all'Europa nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati in caso di novità in merito. E voi, ne approfittereste per acquistare Google Stadia Premiere Edition a prezzo ridotto oppure no?