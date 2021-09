Google Stadia Premiere gratis per chi 'ritorna' a Stadia Pro: l'incredibile offerta in UK

Stando a quanto segnalato dai colleghi di 9to5Google, diversi ex abbonati a Stadia Pro che risiedono nel Regno Unito starebbero ricevendo una email da parte di Google che li invita a reiscriversi al servizio per ricevere in regalo Stadia Premiere, con tanto di controller e Chromecast gratis!

La nuova promozione, per il momento, sembrerebbe riguardare solo i residenti in UK che hanno sottoscritto in passato un abbonamento a Stadia Pro per poi decidere di abbandonarlo dopo qualche mese.

Nel rivolgersi direttamente a questi fortunati utenti di Google Stadia, il colosso di Mountain View spiega nel messaggio di posta elettronica se "sei curioso di vedere che cosa ti sei perso da quando non sei più abbonato? Torna su Stadia Pro e ottieni in regalo Stadia Premiere Edition, con una confezione che comprende un controller Stadia e un dispositivo Google Chromecast Ultra".

Le uniche spese da sostenere per chi decide di aderire a questa promozione, sempre stando a quanto specificato da Google nella email, sarebbero soltanto quelle necessarie per effettuare la spedizione del bundle. Anche tenendo conto dei costi di spedizione, si tratta di un'offerta a dir poco irrinunciabile che permette agli ex iscritti al servizio di pagare solo 8,99 sterline (il prezzo dell'abbonamento mensile a Stadia Pro nel Regno Unito) per ottenere un kit dal valore commerciale di 69,99 sterline comprensivo di controller Stadia in colorazione bianca e di un Chromecast Ultra per giocare in 4K sulla propria TV.

Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro se l'iniziativa promozionale stia riguardando o meno anche gli altri mercati europei e nordamericani. In attesa di chiarimenti ulteriori, vi ricordiamo che sono partiti da qualche settimana i test sul sistema Crowd Play di Google Stadia su YouTube.