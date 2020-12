Google Stadia Premiere gratis con Controller e Chromecast Ultra acquistando Cyberpunk 2077

Continua l'offerta di Google su Cyberpunk 2077 per Stadia: acquistando il gioco al prezzo di 59.99 euro otterrete gratis il pacchetto Google Stadia Premiere Edition che include un Controller Stadia e Chromecast Ultra, bundle normalmente venduto al prezzo di 99,99 euro.

Per aderire all'offerta basterà acquistare Cyberpunk 2077 per Google Stadia al prezzo di 59.99 euro, offerta valida fino alle 09:00 del 18 dicembre. La spedizione di Google Stadia Premiere Edition è gratis, il codice promozionale per richiedere il bundle con Controller e Chromecast Ultra verrà inviato entro il 15 gennaio 2021 e dovrà essere utilizzato entro il 31 gennaio.

Google fa sapere che "L'Offerta valida fino a esaurimento scorte e in base alla disponibilità. Il valore promozionale dell'Offerta non è trasferibile, rivendibile, convertibile in denaro e non è rimborsabile.

In caso di restituzione di Cyberpunk 2077 per avere il rimborso, l'Offerta è nulla e potrebbe essere richiesta la restituzione di Stadia Premiere Edition oppure potrebbe essere addebitato l'intero importo di Stadia Premiere Edition. Se viene richiesta la restituzione di Stadia Premiere Edition, verrà inviata un'email contenente le istruzioni per la restituzione all'indirizzo email associato all'account Stadia in questione. La spedizione per la restituzione non verrà addebitata."

Indubbiamente una buona occasione per ottenere il Controller Stadia e Google Chromecast Ultra, il pacchetto con i due prodotti viene venduto di listino a 99.99 euro, acquistando Cyberpunk 2077 li avrete invece gratis per sempre.