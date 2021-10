Google Stadia presta la sua tecnologia: Batman Arkham Knight offerto da AT&T in USA

Alla fine è successo davvero: come aveva già anticipato la scorsa estate, Big G ha messo a disposizione la tecnologia del servizio di gaming in streaming Google Stadia alle terze parti. La prima ad utilizzare la potente impalcatura cloud di Mountain View è AT&T, tra i principali operatori telefonici nord americani.

Stadia è quindi ufficialmente diventato un servizio white-label, etichetta che si assegna a quei prodotti realizzati da una società e concessi a società terze. AT&T, nello specifico, ha approfittato della tecnologia di Google per offrire ai suoi clienti wireless la possibilità di giocare una demo di Batman Arkham Knight via browser.

"È alimentata dalla tecnologia di Stadia", ha confermato un portavoce di AT&T a The Verge. "Per questa demo AT&T ha creato un'esperienza fatta e finita per permettere ai clienti di giocare Batman Arkham Knight direttamente dal sito, virtualmente su ogni computer o laptop". Il gioco può essere riprodotto a 1080p e 60fps, ossia lo stesso target di framerate e risoluzione offerti dal piano gratuito di Google Stadia. Al momento, AT&T non offre l'opportunità di potenziare l'esperienza fino al 4k e 60fps, inoltre specifica che l'esperienza verrà offerta per un periodo limitato e che non ha ancora stabilito dei piani chiari per il futuro.

Si tratta indubbiamente dell'inizio di un nuovo percorso per Google Stadia. Sarà interessante scoprire se ci sono altre compagnie interessate a sfruttare la tecnologia cloud gaming di Big G, che ricordiamo essere ancora alimentata dalla medesima tecnologia del 2019 - un processore custom 2.7 GHz x86, GPU AMD fino a 10.7 TFLOPS e 16 GB di RAM. I suoi diretti competitor hanno già effettuato un upgrade: Xbox Cloud Gaming è passato a Series X mentre NVIDIA ha lanciato il piano RTX 3080.