Google Stadia sarà presto disponibile sui dispositivi iOS, arriva l'annuncio ufficiale

I vertici di Google Stadia hanno annunciato che il servizio di cloud gaming targato Mountain View arriverà presto anche sui dispositivi iOS grazie ad una versione dell'app completamente integrata nel browser.

Fino a questo momento infatti Apple ha impedito la pubblicazione delle app dedicate al cloud gaming dei vari produttori di servizi come Google Stadia, NVIDIA GeForce NOW e il Game Pass di Microsoft. Sulla scia di quanto annunciato dai colossi Amazon e Microsoft all'inizio dell'autunno, Google ha quindi deciso di aggirare il problema con una versione della propria applicazione completamente integrata nel browser Safari, escludendo in questo modo il passaggio obbligato su App Store.

Insomma, Google Stadia si appresta a fare il proprio esordio sui dispositivi iOS, inclusi iPhone e iPad già a partire dalle prossime settimane. Contemporaneamente all'annuncio di Google è arrivato anche quello di NVIDIA GeForce NOW: la società guidata da Jensen Huang ha seguito lo stesso tipo di strategia, rendendo usufruibile il proprio servizio direttamente dal browser. Xbox Game Pass, conosciuto precedentemente come xCloud, arriverà su iOS con le stesse modalità all'inizio del 2021. Il cloud gaming sarà quindi presto disponibile anche per tutti gli utenti Apple.