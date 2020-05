Google Stadia presto giocabile su tutti gli smartphone, stando ai dataminer dell'app

La redazione di 9to5google riprende le scoperte effettuate dai dataminer dell'applicazione mobile di Google Stadia per anticipare quelle che, probabilmente, saranno le principali novità in arrivo a breve per gli utenti della piattaforma in game streaming.

Tra i dati inattivi presenti nell'ultimo aggiornamento dell'app di Stadia sono stati trovati dei numerosi riferimenti a funzioni non ancora disponibili. La prima e, forse, più interessante sorpresa che dovrebbe riservarci il colosso di Mountain View dovrebbe riguardare la possibilità di giocare ai titoli della libreria digitale di Google Stadia su smartphone e tablet non certificati.

Grazie a questa innovazione, per giocare ai titoli del servizio su nuvola di Google non servirà possedere un dispositivo mobile supportato da Stadia ma basterà qualsiasi telefono o tablet Android e iOS in grado di connettersi alla rete tramite Wi-Fi, pur tenendo conto degli eventuali problemi di compatibilità che potrebbero verificarsi in base al modello.

Sempre a detta dei dataminer dell'app di Stadia, è in arrivo anche il supporto ai controlli touch per quei videogiochi che, su altre piattaforme, prevedono questa funzionalità. Nei dati nascosti dell'applicazione vengono poi citati i Party Chat, le Demo, le versioni dimostrative a tempo e le prove gratis del fine settimana. Le porzioni di codice presenti nell'app mobile di Stadia anticipano infine le prossime tornate di saldi, pur senza fornire indicazioni sulle tempistiche di lancio: la lista cita iniziative promozionali come The Summer of Games, Back to School e Black Friday, fino ad arrivare agli immancabili sconti natalizi e di fine 2020.