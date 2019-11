Google Stadia: previsto un rimborso per gli acquirenti dei titoli gratis di dicembre 2019

Continuano le polemiche su Google Stadia, che a pochi giorni dal lancio ha annunciato l'arrivo dei titoli gratis di dicembre 2019, scatenando le ire dei giocatori che li avevano acquistati a prezzo pieno nel corso dell'ultima settimana. Fortunatamente il colosso di Mountain View ha ascoltato i feedback dell'utenza.

Per evitare ulteriori problemi con i giocatori già infuriati per l'assenza di alcune funzionalità, il surriscaldamento dei Chromecast Ultra e dei 4K/60FPS in tutti i giochi, l'azienda ha pubblicato il seguente comunicato:

"Sappiamo che alcuni utenti hanno recentemente acquistato questi due giochi per aggiungerli alla propria libreria di Google Stadia. Dal momento che vi è un breve intervallo di tempo tra il lancio della piattaforma e l'annuncio di questi titoli nell'abbonamento a Stadia pro, siamo lieti di informarvi che sarà possibile chiedere un rimborso per chiunque abbia acquistato anche uno solo di questi giochi, nonostante tale scelta vada contro le nostre politiche."

Nel caso ve lo foste perso, dal prossimo 1 dicembre 2019 si aggiungeranno al catalogo di Stadia pro anche Tomb Raider Definitive Edition e Farming Simulator 19.

Sapevate che da oggi è possibile usufruire dei Buddy Pass in regalo con la Founder's Edition di Google Stadia?