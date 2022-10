Google Stadia: prezzi alle stelle per lo stand GDC ironico con Power Glove, ET e Dreamcast

Durante la GDC 2019 Google descrisse la visione di Stadia con lo slogan "Tutto ciò che sogni può essere costruito". Con l'annuncio della chiusura di Stadia, lo stand allestita da Big G per veicolare quel messaggio e celebrare ironicamente alcuni dei più grandi fallimenti videoludici non poteva che finire all'asta.

L'attuale proprietaro della postazione approntato da Google per la GDC '19, il fondatore di VGHF Frank Cifaldi, ha infatti deciso di mettere all'asta il contenuto delle tre teche in vetro che caratterizzavano lo stand allestita dal colosso di Mountain View.

Le teche in questione mostravano al pubblico della kermesse videoludica di San Francisco una cartuccia dissepolta del videogioco E.T. di Atari, la console SEGA Dreamcast e il Power Glove di Nintendo, il mitico controller per NES a forma di guanto. Ai tre fallimenti più roboanti dell'industria videoludica citati ironicamente da Google si è appena aggiunta, ironia della sorte, proprio la piattaforma in game streaming di Stadia, da qui l'idea di Cifaldi di riproporre questa postazione in un'asta di beneficenza.

Nel momento in cui scriviamo, l'asta per lo stand GDC '19 di Google su Stadia e il futuro del cloud gaming ha toccato quota 2.025 dollari: le 43 offerte ricevute ci inducono a credere che il cimelio ironico di Big G sia destinato a raggiungere quotazioni ancora più elevate prima della conclusione dell'asta, prevista per il 6 ottobre.

