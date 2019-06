Google Stadia: prezzo, giochi, specifiche per il 4K, tutto quello che c'è da sapere in un video!

Direttamente da Los Angeles, abbiamo riassunto in un video tutte le novità emerse dall'evento di presentazione di Google Stadia trasmesso giovedì 6 giugno: data di uscita, prezzo dell'abbonamento, giochi inclusi, specifiche per il 4K e tanto altro ancora!

Nella giornata di ieri abbiamo infatti assistito al reveal completo del nuovo servizio streaming di Google, che sarà nelle nostre case a partire da questo novembre. Abbiamo visto prezzi, giochi annunciati (ieri è stato annunciato Baldur's Gate 3, che ha mandato in brodo di giuggiole tutti gli appassionati) e nella giornata di oggi stanno continuando ad arrivare aggiornamenti.

Quanto consuma Stadia in termini di traffico? Cosa contiene l'Edizione Fondatore di Stadia? Come funziona? Quali giochi saranno presenti al lancio? Tutte queste domande troveranno risposta nel video che trovate come di consueto in apertura della news.

E non finisce qui: il futuro di Stadia riserverà ancora tante altre sorprese, visto che, come annunciato sull'account ufficiale del team stesso, molte altre novità saranno in arrivo sia durante l'imminente fiera losangelina dell'E3 2019, sia ad Agosto, quando ci sarà un'altra importantissima fiera videoludica: la Gamescom 2019.

Preparatevi insomma, fan di Stadia e non solo: il futuro del gaming sta per cominciare! Che ne pensate di quanto mostrato finora? Ditecelo nei commenti!