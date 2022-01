Google Stadia Pro: sono 7 i giochi gratis di febbraio, tra cui Life is Strange al day one!

È giù arrivato quel momento del mese: Google ha appena svelato i giochi che tutti gli abbonati a Stadia Pro potranno richiedere gratuitamente a partire dal primo giorno di febbraio. Sono ben sette!

Il vero vanto della selezione di febbraio di Stadio Pro è rappresento dall'accoppiata Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before the Storm Remastered. Le versioni rimasterizzate dei due giochi debutteranno sul mercato proprio il primo febbraio, dunque gli abbonati a Stadia Pro potranno aggiungerli alla propria raccolta gratuitamente. Normalmente, vengono venduti a 24,99 euro cadauno. A completare la selezione ci pensano poi Cosmic Star Heroine, Nanotale, Merek's Market, Phogs e One Hand Clapping.

Stadia Pro | Giochi gratis dal 1° febbraio 2022

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Cosmic Star Heroine

Nanotale

Merek's Market

Phogs

One Hand Clapping

Cosa ne pensate della line-up di febbraio? Segnaliamo che oggi Google ha anche lanciato una nuova tornata di offerte sui giochi per Stadia, che prevede degli sconti aggiuntivi per tutti gli abbonati Pro. Assassin's Creed Valhalla, ad esempio, è scontato a 45,49 euro, ma gli abbonati Pro possono aggiungerlo alla propria raccolta pagando 34,99 euro. Consultate tutti gli sconti dall'app per dispositivi mobili o a questo indirizzo.