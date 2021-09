Google Stadia Pro, si amplia il catalogo: disponibili i nuovi giochi gratis di settembre

Nonostante l'annuncio della chiusura di tutti i team si sviluppo interni impegnati nel progetto, Google ha più volte rassicurato il pubblico sull'intenzione di continuare a supportare Google Stadia.

Con l'estate di quest'anno, è stato così annunciato il futuro arrivo di un programma di affiliazione tra Google e software house, volto ad ampliare la rassegna di nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma streaming. In attesa di saperne di più e di poter osservarne i concreti effetti, gli abbonati al programma Google Stadia Pro possono ad ogni modo continuare a fruire di un catalogo in crescita.

Con l'avvio del mese di settembre, ulteriori produzioni si aggiungono infatti all'elenco di giochi gratis per gli utenti Stadia Pro. In particolare, da oggi la community può avere accesso senza alcun costo aggiuntivo ai seguenti titoli:

Ark: Survival Evolved ;

; Darksiders 2: Deathinitive Edition ;

; Wave Break ;

; Little Big Workshop ;

; Legend of the Keepers: Career of a Dungeon Manager;

I cinque giochi sono ora parte del catalogo Google Stadia Pro e possono dunque essere riscattati gratis dagli abbonati al servizio.Nel frattempo,sta vagliando ulteriori programmi di ampliamento dei propri investimenti in campo videoludico, con il colosso high tech che potrebbe decidere di concedere la tecnologia impiegata da Google Stadia anche ad altre aziende attive nel settore.