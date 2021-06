Google Stadia Pro: annunciati i 4 giochi gratis di luglio

Puntualissima come ogni ultimo martedì del mese, Google ha svelato i giochi che gli abbonati a Stadia Pro potranno richiedere gratuitamente a partire dal primo giorno di luglio.

Questo mese il gigante di Moutain View ha preparato una selezione composta da quattro giochi capitanata da Moonlighter, un RPG con elementi roguelike tra i più apprezzati degli ultimi anni all'interno del panorama dello sviluppo indipendente. Ad accompagnarlo ci saranno Terraria, uno degli indie di maggior successo di sempre, Street Power Football e The Darkside Detective.

Stadia Pro | Giochi gratis dal 1° luglio 2021

Moonlighter

Terraria

Street Power Football

The Darkside Detective

Ne approfittiamo per segnalarvi che domani 30 giugno rappresenterà l'ultimo giorno utile per richiedere gratuitamente Resident Evil 7, Steamworld Dig, Ary & Secret of Seasons, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom e PIKUNIKU. Fatelo prima che sia troppo tardi! Una volta che li avrete richiesti potrete giocarli per sempre, a patto di avere una sottoscrizione a Stadia Pro attiva. Google ci ha anche ricordato che domani 30 giugno sarà pubblicato Rainbow Six Siege e verrà dato il via ai Mega Saldi di Stadia. Tenete d'occhio lo store!