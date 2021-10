Google Stadia Pro: annunciati i 4 giochi gratis di novembre 2021

Non vedendo arrivare l'annuncio dei nuovi giochi per Stadia Pro l'ultimo martedì del mese come di consueto, qualcuno si era allarmata. Google non si è tuttavia dimenticata di tutti i suoi abbonati, e prima dell'inizio di novembre ha annunciato una selezione di quattro nuovi giochi gratis davvero niente male.

A partire dal primo novembre, tutti i giocatori abbonati a Stadia Pro potranno iniziare a giocare senza alcun costo aggiuntivo all'open world a sfondo criminale/supereroistico Saints Row 4 (al suo debutto assoluto sulla piattaforma di gaming in streaming), il gioco di rally targato Codemasters DiRT 5, il gestionale vitivinicolo tutto italiano Hundred Days - Winemaking Simulator e l'action/adventure in pixel art Kemono Heroes. Ricapitolando:

Stadia Pro | Nuovi giochi gratis di novembre 2021

Saints Row 4

DiRT 5

Hundred Days - Winemaking Simulator

Kemono Heroes

A questo giro, nel suo This Week on Stadia Google non ha segnalato giochi in uscita dall'abbonamento Pro. Già che ci siamo, vi segnaliamo anche che oggi è ufficialmente stata lanciata la nuova funzione di prova gratis di 30 minuti su Google Stadia: il primo gioco a beneficiarne è Control Ultimate Edition di Remedy!