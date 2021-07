Google Stadia Pro: annunciati i 5 nuovi giochi gratis di agosto

Google ha aspettato come sempre l'ultimo martedì del mese per svelare la line-up di giochi gratis che verrà messa a disposizione di tutti gli abbonati a Stadia Pro a partire dal primo agosto.

Ad agosto tutti gli abbonati al servizio Stadia Pro potranno richiedere gratuitamente altri cinque giochi, ossia: il JRPG Valkyria Chronicles 4, il gioco strategico a piattaforme Killer Queen Black, la novità assoluta Grime, il top-down shooter arcade It Came From Space & Ate Our Brains e il typing game Epistory. Ricapitolando:

Stadia Pro | I nuovi giochi gratis di agosto

Killer Queen Black

Valkyria Chronicles 4

Grime

It Came From Space & Ate Our Brains

Epistory - Typing Chronicles

Già che ci siamo, segnaliamo che tutti gli abbonati a Stadia Pro potranno giocare gratis a Marvel’s Avengers e Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game nel periodo compreso tra le ore 18:00 di giovedì 29 luglio e lo stesso orario di lunedì 2 agosto. Oggi, inoltre, è stato pubblicato Control Ultimate Edition su Stadia: la versione più completa dell'ultimo gioco di Remedy può essere acquistata al prezzo di 39,99 euro.