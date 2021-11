Google Stadia Pro: annunciati i sei giochi gratis di dicembre

Con lauto anticipo rispetto alla fine del mese, Google ha annunciato i nuovi giochi che gli abbonati a Stadia Pro potranno richiedere senza alcun costo aggiuntivo a partire dal primo dicembre.

Ad attendere tutti gli iscritti al servizio premium ci sono ben sei giochi, di cui due al debutto assoluto sulla piattaforma cloud gaming di Mountain View. Le novità sono rappresentate da Transformes: Battlegrounds, gioco di strategia tattica a turni che vede Optimus Prime, Bumblebee e gli Autobot combattere contro i Decepticons, e Wreckfest, gioco di corse arcade ad alto tasso di distruzione. Ad affiancarli ci saranno Destroy All Humans!, Falconeer Warrior Edition, Foreclosed e Little Nightmares.

Stadia Pro | I nuovi giochi gratis di dicembre

Transformes: Battlegrounds (day-one su Stadia)

Wreckfest (day-one su Stadia)

Destroy All Humans!

Falconeer Warrior Edition

Foreclosed

Little Nightmares

I sei nuovi giochi potranno essere richiesti da tutti gli abbonati a Stadia Pro a partire dal primo dicembre 2021. Una volta aggiunti alla raccolta, potranno essere giocati per sempre finché la sottoscrizione è attiva. Non sono stati segnalati giochi in uscita dalla selezione di Stadia Pro.

Google ha inoltre approfittato del nuovo This Week on Stadia per annunciare che sullo store di Stadia sono appena arrivati Farming Simulator 22, Jackbox Party Pack 8 e Rayman Legends e che sono in corso i ricchi saldi del Black Friday su giochi come Far Cry 6, Cyberpunk 2077 e FIFA 22.