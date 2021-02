Google Stadia Pro: annunciati i giochi gratis di marzo, c'è pure una nuova esclusiva

A pochi giorni dalla fine del mese di febbraio, Google ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi che verranno messi a disposizione gratuitamente da marzo per tutti gli abbonati a Stadia Pro.

A partire dal 1° marzo, tutti gli iscritti al servizio premium (che offre anche la risoluzione 4K, l'HDR e l'audio surround 5.1 al prezzo di 9,99 euro al mese) potranno giocare gratis a quattro nuovi giochi. Il primo è una novità assoluta, oltre che un'esclusiva per Google Stadia: parliamo di PixelJunk Raiders, nuovo titolo sviluppato Q-Games che si è presentato a dovere nel freschissimo trailer dell'annuncio che abbiamo allegato in apertura di notizia. PixelJunk Raiders supporterà State Share, funzionalità esclusiva di Stadia che consente di condividere intere porzioni di gioco: maggiori dettagli sull'implementazione verranno rivelati in seguito. Gli altri tre giochi gratis di marzo sono AVICII Invector, che debutta sulla piattaforma direttamente in Stadia Pro, PAC-MAN Mega Tunnel Battle e Reigns. Ricapitolando:

Stadia Pro | Giochi gratis di marzo 2021

PixelJunk Raiders

AVICII Invector

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

Reigns

Google si è inoltre premurata di avvertire tutti gli abbonati che tra qualche giorno verranno rimossi alcuni giochi dal servizio Pro. Il 28 febbraio rappresenterà l'ultimo giorno utile per riscattare Kine, Hello Neighbor: Secret Neighbor e Monster Jam Steel Titans. Il 2 marzo toccherà invece ad Outcasters lasciare la selezione. Aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi, in questo modo potrete continuare a giocarli per sempre finché siete abbonati Pro.