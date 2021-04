Google Stadia Pro: annunciati i nuovi giochi gratis di maggio

Google non ha saltato neppure stavolta il suo consueto appuntamento dell'ultimo martedì del mese e ha annunciato i giochi che tutti gli abbonati a Stadia Pro potranno cominciare a giocare senza alcun costo aggiuntivo a partire dal 1° maggio.

Sabato entreranno ufficialmente nella selezione tre nuovi giochi: Trine 4 The Nightmare Prince, quarto capitolo della colorata serie puzzle-platformer 2.5D di Frozenbyte; Hotline Miami 2 Wrong Numer, viscerale action-schooter ambientato a cavallo tra gli anni '80 e '90 che mette a dura prova i riflessi degli amanti delle sfide; Floor Kids, un rhythm game stiloso e completamente disegnato a mano.

Stadia Pro | Nuovi giochi gratis dal 1° maggio

Trine 4: The Nightmare Prince

Hotline Miami 2: Wrong Number

Floor Kids

Dei giochi arrivano, altri se ne vanno: il 30 aprile verranno rimossi quattro titoli dalla selezione di Stadia Pro, ossia SteamWorld Heist, El Hijo, Lara Croft and the Guardian of Light e Enter the Gungeon. Se li avete già richiesti in passato (o se lo farete entro il 30 aprile), non temete, potrete continuare a giocarci per sempre, anche dopo la rimozione, finché avete una sottoscrizione a Stadia Pro attiva.

Google ci ha inoltre ricordato che dalle ore 02:00 di domenica 2 maggio allo stesso orario di lunedì 10 maggio tutti i giocatori di Stadia potranno giocare gratuitamente alla demo di Resident Evil Village, con un massimo di 60 minuti a disposizione per esplorare il Villaggio e il Castello. Il gioco completo, per il quale è ancora valida la promozione per ottenere Stadia Premiere Edition Gratis, verrà invece pubblicato il 7 maggio al prezzo di 69,99 euro.