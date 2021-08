Google Stadia Pro: annunciati i tre giochi gratis del mese di settembre

Stavolta Google non ha atteso l'ultimo martedì del mese per svelare i nuovi giochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro: sono tre e potranno essere richiesti a partire dal primo settembre.

Il mese prossimo tutti gli abbonati al servizio Stadia Pro potranno richiedere gratuitamente l'action game Darksiders 2, che ha per protagonista il Cavaliere dell'Apocalisse Morte; Little Big Workshop, un gestionale che mette i giocatori al comando di un'officina da trasformare in una vera e propria fabbrica; Wave Break, che si vanta di essere il primo gioco di skateBOATING del mondo.

Stadia Pro | I nuovi giochi gratis di settembre

Darksiders 2

Little Big Workshop

Wave Break

Google ha anche avvisato la sua utenza che martedì 31 agosto rappresenta l'ultimo giorno utile per richiedere tre giochi Stadia Pro, ossia Gunsport, Blue Fire e Chronos. Aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi! Già che ci siamo, segnaliamo che sono appena stati scontati nuovi titoli nello store, tra cui FIFA 21, Immortals Fenyx Rising e molti altri: controllate la sezione dedicata sul web oppure mediante l'app di Stadia per dispositivi mobili.