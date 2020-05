Google Stadia Pro: ben cinque giochi gratis, più uno, in arrivo a giugno

Dopo aver annunciato il passaggio a un mese della prova gratis a Stadia Pro, la divisione videoludica di Google annuncia l'arrivo di ben cinque giochi nel catalogo di titoli accessibili in streaming dagli utenti di Google Stadia con abbonamento Pro.

La ludoteca virtuale degli iscritti a Stadia Pro crescerà ulteriormente l'1 giugno con l'ingresso di cinque videogiochi nell'offerta riservata agli abbonati. La lista dei nuovi arrivati nel catalogo di Google Stadia Pro di giugno comprende Get Packed, un divertente party game esclusivo per Stadia che vede gli utenti alle prese con delle spericolate missioni di trasloco.

L'offerta sui giochi gratis di giugno per Stadia Pro comprende anche Little Nightmares, un platform adventure a tinte noir sviluppato da Tarsier Studios sotto l'egida di Bandai Namco. Sempre grazie all'abbonamento Pro di Google Stadia, a partire da lunedì 1 giugno sarà possibile giocare gratis a Power Rangers Battle for the Grid, all'iconico sparatutto indie Superhot e a Panzer Dragoon Remake.

I rappresentanti del colosso tecnologico statunitense ricordano poi ai propri utenti che, a partire dal 16 giugno, gli iscritti a Stadia Pro potranno immergersi nelle atmosfere fantasy dell'MMORPG di Bethesda e ZeniMax Online The Elder Scrolls Online.