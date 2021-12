Google Stadia Pro: Darksiders 3 guida la lista dei giochi gratis di gennaio

A partire dall'1 gennaio 2022, tutti gli iscritti a Google Stadia Pro assisteranno all'ingresso dell'avventura ruolistica Darksiders 3 e di diversi altri giochi nel catalogo dei titoli fruibili gratuitamente in streaming.

A darne conferma sono i curatori gli stessi curatori dei social della "console su nuvola" di Google con i recenti annunci scanditi giornalmente su Twitter attraverso le caselle virtuali del Calendario dell'Avvento di Stadia.

Oltre alla già citata esperienza fantasy firmata da Gunfire Games e THQ Nordic (qui trovate la nostra recensione di Darksiders 3), dal primo giorno del prossimo anno per gli iscritti a Google Stadia Pro sarà possibile riscattare una copia "gratuita", e rigorosamente cloud, di Bloodstained Ritual of the Night, Shantae Risky's Revenge Director's Cut, The Darkside Detective A Fumble in the Dark e DreamWorks Dragons Dawn of the New Riders.

Come di consueto, all'arrivo di nuovi giochi nella ludoteca virtuale di Stadia Pro farà da contraltare l'uscita di altri titoli presenti da tempo nel catalogo del servizio in abbonamento. Dal 24 dicembre non sarà più possibile riscattare una copia gratis di Cthulhu Saves Christmas, per il 31 dicembre è previsto l'abbandono dal catalogo di Figment e dall'1 gennaio non si potrà più richiedere una copia di Street Power Football e Mafia III.