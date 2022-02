Google Stadia Pro: Darksiders Genesis tra i giochi gratis di marzo per gli abbonati

Nel corso della serata è stato pubblicato sul sito ufficiale di Google Stadia un lungo post che preannuncia tutte le novità in arrivo senza costi aggiuntivi nel mese di marzo 2022 per gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio Pro.

Per quello che riguarda i titoli gratis, ovvero quelli che potrete aggiungere alla vostra libreria nel cloud per poi giocarci senza limiti in futuro (purché sia attivo l'abbonamento a Stadia Pro), i nuovi prodotti saranno Darksiders Genesis, Race with Ryan Road Trip Deluxe Edition, Adam Wolfe e Darkwood, tutti disponibili da martedì 1 marzo 2022. Passando invece ai free play days, tutti gli utenti potranno provare gratuitamente Assassin's Creed Valhalla nella sua versione completa nel periodo compreso dal 24 al 28 febbraio 2022 e poi decidere se acquistarlo o meno per proseguire nell'avventura di Eivor. Non è però finita qui, perché il servizio del colosso di Mountain View si prepara ad accogliere anche una demo di Chorus.

Ovviamente su Stadia sono arrivate anche le ultime uscite, tra le quali troviamo La Regina dei Sussurri di Destiny 2, invece la prossima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege arriverà l'8 marzo 2022 in concomitanza con l'update previsto per le altre piattaforme. Google ha infine confermato con un teaser l'arrivo di Skyclimbers su Stadia nel corso del 2022.