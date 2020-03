Google Stadia PRO: disponibili i tre giochi gratis di marzo 2020

Con l'inizio di di marzo gli abbonati al servizio Google Stadia PRO possono ora scaricare i tre giochi gratis previsti per questo mese, ovvero GRID, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest Hand of Gilgamech.

GRID è il noto racing game di Codemasters disponibile su Google Stadia con una funzionalità esclusiva non presente su console mentre SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest Hand of Gilgamech sono rispettivamente il secondo episodio e un particolare spin-off dell'omonima serie, il secondo si presenta come un mix tra gioco di carte collezionabili ed RPG, un titolo decisamente particolare e tutto da scoprire. Non è più disponibile invece Farming Simulator 19, rimosso dalla linup il 29 febbraio scorso. Restano invece scaricabili dagli abbonati Stadia PRO Glyt, Destiny 2 Collection, Metro Exodus e Thumper.

Nel weekend un report di Business Insider sottolinea come Google non offra adeguati incentivi agli sviluppatori indipendenti per portare i propri giochi su Stadia, la compagnia ha risposto alle accuse affermando che il catalogo è in continua espansione e che gli sviluppatori possono contattare l'azienda per ottenere il supporto e le guide necessarie per lavorare su Google Stadia.

Cosa ne pensate dei giochi gratis Google Stadia di marzo 2020? Siete soddisfatti della lineup scelta da Big G oppure no? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.