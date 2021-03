Google Stadia Pro: l'esclusiva PixelJunk Raider e gli altri giochi gratis disponibili

Come promesso, oggi primo marzo Google ha messo a disposizione di tutti gli abbonati al servizio Stadia Pro quattro nuovi giochi gratis, tra i quali spicca una novità assoluta, l'esclusiva PixelJunk Raiders.

L'eclettica serie creata da Q-Games si arricchisce con un nuovo capitolo esclusivo per Google Stadia che aderisce al genere action. PixelJunk Raiders accompagna i giocatori su Tantal, un pianeta sotto attacco da parte di diabolici alieni intenzionati ad assimilare la forza vitale della popolazione. Il loro compito, una volta riemersi dall'ipersonno, sarà quello di affrontarli in centinaia di missioni uniche, tra combattimenti, incursioni e salvataggi, e infine svelare il mistero degli enigmatici custodi. Il gioco offre anche il supporto a Stadia State Share, funzionalità che consente di condividere i livelli mediante un semplice link allegato a screenshot e video. PixelJunk Raiders è solo uno dei quattro nuovi giochi gratis di marzo per Stadia Pro. A seguire trovate la lista completa:

Stadia Pro | Giochi gratis di marzo 2021

PixelJunk Raiders

AVICII Invector

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

Reigns

Se siete abbonati a Stadia Pro, servizio che a 9,99 euro al mese offre anche la risoluzione 4K, l'HDR e l'audio sorround 5.1, potete richiederli senza alcun costo aggiuntivo e giocarli per sempre finché avrete una sottoscrizione attiva a Stadia Pro. Ne approfittiamo per ricordarvi che domani 2 marzo Outcasters lascerà la selezione: aggiungetelo alla raccolta prima che sia troppo tardi!