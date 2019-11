Google Stadia PRO: i giochi gratis non saranno accessibili ad abbonamento scaduto

Google Stadia è disponibile da qualche giorno in tutto il mondo e molti si sono chiesti cosa succederà ai giochi gratis riservati agli abbonati Stadia PRO una volta scaduto l'abbonamento. In questo caso, come succede ad esempio con PlayStation Plus, non sarà possibile continuare a utilizzare i giochi offerti.

Ovviamente non ci saranno limitazioni per i giochi regolarmente acquistati qualora decidiate di non rinnovare l'abbonamento a Stadia PRO mentre (fino ad eventuale rinnovo) non sarà più possibile accedere ai giochi regalati, al momento solo due, ovvero Destiny 2 The Collection e Samurai Shodown.

Google specifica quanto segue in una nota nella pagina FAQ: "Se interrompi il tuo abbonamento Stadia Pro, non avrai più accesso ai giochi che hai richiesto durante il periodo di validità dell'abbonamento. Se in un secondo momento riattiverai Stadia Pro, riavrai accesso a tutti i giochi Pro richiesti in passato, ma non potrai richiedere retroattivamente eventuali giochi offerti mentre il tuo abbonamento era sospeso perché non sono più disponibili."

Si parla inoltre anche dei progressi ottenuti nei giochi riscattati con Stadia PRO: "Se interrompi il tuo abbonamento Stadia Pro e lo riattivi, puoi mantenere i progressi raggiunti nei giochi relativi all'abbonamento Stadia Pro precedentemente sbloccati e nei contenuti aggiuntivi che hai sbloccato o acquistato in precedenza. Inoltre, se in precedenza avevi deciso di interrompere l'abbonamento Stadia Pro, puoi acquistare singoli giochi e riprendere dai progressi fatti."

Al momento la lineup di lancio di Google Stadia include 22 giochi tra cui Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Just Dance 2020, Gylt (in esclusiva assoluta) e Attack on Titan 2 Final Battle, GRID e Shadow of the Tomb Raider con giochi del calibro di Borderlands 3, NBA 2K20 e Dragon Ball Xenoverse 2 in arrivo entro fine anno.