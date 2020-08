Google Stadia PRO gratis per tre mesi con Chromebook

Come riportato da Engadget, Google ha lanciato una nuova promozione legata a Stadia PRO: l'abbonamento premium è offerto gratis per tre mesi a tutti i possessori di Google Chromebook... ma c'è un però.

L'iniziativa è accessibile da chiunque possieda un Chromebook e non è contestuale ad un nuovo acquisto, tuttavia l'offerta è valida solamente in pochi paesi tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Stati Uniti. Purtroppo l'Italia non rientra tra i paesi idonei e dunque non è al momento possibile usufruire di questa occasione per ottenere tre mesi di abbonamento gratis a Stadia PRO ma non è escluso che nelle prossime settimane le cose possano cambiare.

Ad agosto gli abbonati Stadia PRO possono scaricare gratis nuovi giochi tra cui Strange Brigade, Metro 2033 Redux, Kona, Just Shapes & Beats e Rock of Ages 3. Il prossimo autunno la piattaforma di Big G si prepara ad ospitare tanti nuovi titoli AAA e AA tra cui Sekiro Shadows Die Twice e Hitman 3, a conferma di come l'interesee per Stadia sia sempre maggiore da parte dei grandi publisher.

Grazie ad un recente aggiornamento è possibile provare Google Stadia in 4G e 5G, questa funzione è ancora in fase sperimentale e non sappiamo quando verrà implementata ufficialmente.