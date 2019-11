Google Stadia PRO: un nuovo gioco gratis si aggiunge alla lineup di novembre

Come noto gli abbonati Google Stadia PRO potranno scaricare gratis Destiny 2 The Collection al lancio della piattaforma. Oggi la compagnia rende noto che un secondo titolo gratis per gli iscritti sarà disponibile nel corso del mese di novembre.

Si tratta di Samurai Shodown, nuova edizione del celebre picchiaduro SNK già disponibile su PC e console dalla scorsa estate e in arrivo su Google Stadia domani. Gli abbonati con profilo Stadia PRO potranno aggiungere il gioco gratuitamente alla propria libreria, non è chiaro però se la disponibilità sia prevista già dal day one o se bisognerà attendere qualche giorno per poterlo riscattate.

Questa notizia si aggiunge all'estensione della lineup di lancio, inizialmente Google aveva previsto dieci giochi disponibili al day one ma questo numero è ora salito a ventidue:

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan Final Battle 2

Destiny 2 The Collection

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood

Entro fine anno arriveranno poi anche Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Darksiders Genesis. Per saperne di più, collegatevi su queste pagine alle 18:00 per la recensione di Google Stadia!