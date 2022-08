Google Stadia Pro: da Overcooked a Spiritfarer, ecco i giochi gratis di settembre

Dopo aver smentito i rumor sulla chiusura di Google Stadia, la divisione gaming della casa di Mountain View stila l'elenco dei videogiochi gratis riscattabili a settembre dagli iscritti a Google Stadia Pro.

A guidare la lista settembrina dei titoli da fruire in game streaming con Stadia Pro troviamo il ricco pacchetto contenutistico rappresentato da Overcooked All You Can Eat, la riedizione attualizzata dell'ormai celebre "party game a tema culinario" di Ghost Town Games e Team17. La collezione comprende tutte le sfide ai fornelli dei due capitoli di Overcooked e tante altre migliorie e aggiunte, come il multiplayer cross-platform, risoluzione e framerate aumentati, la modalità Assistita e delle opzioni di accessibilità.

A settembre sarà inoltre possibile accedere gratuitamente "su nuvola" all'arcade racer ispirato a TRON Tri6 Infinite, al platform cooperativo PJ Masks Heroes of the Night e all'avventura intrisa di elementi gestionali Spiritfarer.

Google Stadia Pro - giochi gratis di settembre 2022

Overcooked! All You Can Eat

Tri6 Infinite

PJ Masks: Heroes of the Night

Spiritfarer

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione della belissima avventura Spiritfarer a firma di Daniele D'Orefice.