Google Stadia Pro con Saints Row, Shantae e Calico: svelati i giochi gratis di agosto

A un mese esatto di distanza dall'annuncio dei giochi Google Stadia Pro di luglio, il colosso di Mountain View ci aggiorna sui titoli che entreranno a far parte della ludoteca virtuale degli iscritti a Stadia Pro a partire da lunedì 1 agosto 2022.

Big G invita così tutti gli appassionati a combattere la canicola estiva attraverso una rinfrescante pioggia di giochi da riscattare a zero euro sulla piattaforma in streaming di Stadia attraverso l'abbonamento al tier Pro.

Per il mese di agosto, Google offre agli iscritti a Stadia Pro l'opportunità di immergersi nell'esperienza open world di Saints Row The Third Remastered e darsi alla pazza gioia guidando i colossali veicoli di Monster Jam Steel Titans 2. Non meno interessanti sono poi le novità rappresentate dal lancio day one su Stadia Pro della rilassante avventura Calico, come pure del platform Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition, dell'avventura testuale Murder by Numbers e del party game Welcome to Elk.

Google Stadia Pro - giochi di agosto 2022

Saints Row: The Third - Remastered

Monster Jam Steel Titans 2

Calico

Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition

Murder by Numbers

Welcome to Elk

I sei videogiochi appena elencati da Google andranno così ad aggiungersi agli oltre 50 titoli già disponibili per tutti gli abbonati a Stadia Pro, ivi compresa la selezione dei giochi di luglio che comprende Centipede Recharge, Worms WMD, Roguebook, Those Who Remain e Five Nights at Freddy's Security Breach.