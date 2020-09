Google Stadia Pro: una scorpacciata di giochi gratis a ottobre

Quasi a voler raccogliere il guanto di sfida lanciatogli da Amazon con il cloud gaming di Luna, i dirigenti della divisione videoludica di Google annunciano l'arrivo di un gran numero di giochi gratis nella ludoteca degli iscritti a Stadia Pro.

A partire da giovedì 1 ottobre, tutti gli abbonati a Google Stadia Pro potranno rimpolpare il proprio catalogo digitale con ben sette videogiochi gratis, ciascuno in rappresentanza di un diverso genere. Nella lista dei titoli in arrivo a breve su Stadia Pro spicca il nome di Celeste, il sorprendente platform a due dimensioni con cui Matt Thorson ha saputo guadagnarsi una nomination per la vittoria del GOTY durante la cerimonia dei The Game Awards 2018.

Oltre al capolavoro indie di Matt Makes Games, sempre dall'1 ottobre è previsto l'ingresso nella selezione dei giochi gratuiti per gli iscritti a Google Stadia Pro del simpatico puzzle-sandbox cooperativo Human Fall Flat, dell'avventura Jotun Valhalla Edition e dello sparatutto in terza persona Risk of Rain 2. Ma non è tutto.

L'utenza Pro di Google Stadia avrà infine accesso a Superhot Mind Control Delete, a Lara Croft and the Temple of Osiris e a Dead by Daylight: il colosso di Mountain View ha confezionato un video per presentare i giochi da fruire gratis a partire dall'1 ottobre.