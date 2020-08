Google Stadia Pro: ben sei giochi gratis in arrivo a settembre!

Annunciata la promozione con tre mesi di Stadia Pro gratis con Chromebook, Google conferma l'ingresso imminente di ben sei videogiochi nel catalogo digitale di titoli fruibili in streaming dagli iscritti a Stadia Pro.

A partire da martedì 1 settembre, l'utenza abbonata a Google Stadia Pro avrà accesso alle edizioni "su nuvola" dell'action in salsa retrò Gunsport, al frizzante party game Super Bomberman R Online e al primo capitolo targato IO Interactive del reboot di Hitman.

Sempre all'interno dell'offerta riservata agli iscritti a Stadia Pro per il mese di settembre rientra il primo atto dell'action stealth Hello Neighboor, il sandbox simulativo Embr e lo sparatutto in salsa post-apocalittica Metro Last Light Redux. In cima alla notizia trovate il video confezionato dal colosso di Mountain View per presentare tutti i giochi dell'offerta settembrina di Stadia Pro.

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che ai nuovi arrivi nella ludoteca digitale del servizio in game streaming di Big G si sommano anche i giochi già disponibili nel catalogo degli iscritti al servizio, su tutti i giochi gratis di agosto su Google Stadia Pro come Just Shapes & Beats, Strange Brigade, Kona, Rock of Ages 3 e Metro 2033 Redux.