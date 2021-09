Google Stadia Pro: svelati i 5 giochi gratis di ottobre, c'è pure Control!

Come prevedibile, Google ha aspettato l'ultimo martedì di questo mese per annunciare la line-up dei giochi gratis riservata a tutti gli abbonati a Stadia Pro a ottobre.

A partire da venerdì 1° ottobre, tutti gli abbonati al servizio Pro di Google Stadia (che a 9,99 euro al mese offre anche lo streaming in 4K, l'HDR, il Dolby Surround 7.1 e sconti esclusivi) potranno richiedere altri cinque giochi gratis. Al graditissimo Control Ultimate Edition, versione definitiva dell'ultimo grande titolo di Remedy, vanno ad affiancarsi DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure, Hello Engineer - Early Access (in esclusiva temporale per Stadia), Cake Bash e Unto The End.

Stadia Pro | Giochi gratis di ottobre 2021

Control Ultimate Edition

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure

Hello Engineer - Early Access (in esclusiva temporale per Stadia)

Cake Bash

Unto The End

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di richiedere Human Fall Flat prima che sia troppo tardi, dal momento che il prossimo 30 settembre verrà rimosso dalla selezione Pro. Una volta richiesto potrete giocarlo per sempre finché avrete una sottoscrizione Pro attiva.

Google ci ha inoltre ricordato che oggi è stata messa a disposizione la funzione Phone Link: Playing Stadia e che il 1° ottobre arriveranno su Stadia Store FIFA 22, The Addams Family: Mansion Mayhem, la versione finale di Embr e l'espansione Corrupted Horizons per Phoenix Point.