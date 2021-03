Google Stadia Pro, svelati i giochi gratis di aprile: non solo Resident Evil 7

Google non ha saltato il consueto appuntamento dell'ultimo martedì del mese e ha svelato come da programma i giochi gratis di aprile destinati agli abbonati a Stadia Pro.

Sono ben quattro i nuovi giochi che gli abbonati potranno giocare senza alcun costo aggiuntivo. Del primo, Resident Evil 7 Gold Edition, ne eravamo già a conoscenza: l'avventura di Ethan Winter nella magione dei Baker, completa di tutti i DLC aggiuntivi (Banned Footage 1 & 2, End of Zoe e Not a Hero), rappresenta l'antipasto perfetto in vista dell'uscita di Resident Evil Village su Stadia, fissata per il 7 maggio. All'horror vanno ad affiancarsi altri tre giochi, ossia il JRPG YS VIII: Lacrimosa of Dana, l'avventura sottomarina di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated e il coloratissimo puzzle d'esplorazione Pikuniku. Ricapitolando:

Stadia Pro | Nuovi giochi gratis dal primo aprile

Resident Evil 7 Gold Edition

YS VIII: Lacrimosa of Dana

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Pikuniku

A partire da oggi è inoltre disponibile Hitman - Free Starter Pack, un pacchetto gratuito giocabile da tutti i giocatori di Google Stadia (non serve l'abbonamento Pro) che include la missione introduttiva di Hitman e la missione Nightcall di Hitman 2, complete di tutte le sfide e del supporto alla funzione Stadia Share. Dalle 18:00 del 31 marzo alla stessa ora del 13 aprile gli abbonati a Stadia Pro potranno giocare gratis a The Elder Scrolls Online, con accesso senza limiti a Tamriel Unlimited e al capitolo di Morrowind.

Google si è inoltre premurata di avvisare tutti gli abbonati che domani 31 marzo rappresenterà l'ultimo giorno utile per richiedere alcuni giochi della selezione gratis di Stadia Pro, ossia SteamWorld Quest, SteamWorld Dig 2, Superhot Mind Control Delete, F1 2020 ed Hotline Miami. Aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi: una volta fatto ciò, potrete giocarli per sempre, anche se verranno rimossi dalla selezione, a patto di avere una sottoscrizione a Stadia Pro attiva.