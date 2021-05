Google Stadia Pro: svelati i nuovi videogiochi gratis di giugno

Rassicurati gli utenti sul fatto che Stadia è viva e vegeta, i gestori della piattaforma in streaming di Google si preparano ad ampliare il catalogo di giochi accessibili "gratuitamente" dagli iscritti a Stadia Pro.

Il nuovo poker di esperienze da vivere negli universi digitali dei prossimi giochi in arrivo su Google Stadia Pro promette di incontrare i gusti e le esigenze degli appassionati di tutti i generi. I fan di avventure in salsa JRPG, infatti, saranno felici di scoprire che a giugno potranno immergersi nelle atmosfere fantasy di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 gratis con Stadia Pro.

Non meno importanti sono poi gli altri titoli destinati a rimpolpare presto la ludoteca virtuale degli iscritti a Google Stadia Pro. Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa dei videogiochi in arrivo dall'1 giugno nel servizio in abbonamento di Google Stadia:

Google Stadia Pro: giochi gratis di giugno 2021

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3

MotoGP 20

Blue Fire

Chronos Before the Ashes

Come illustrato dal colosso di Mountain View, i quattro titoli della nuova tornata di giochi gratis di Google Stadia Pro saranno disponibili da martedì 1 giugno. L'azienda tecnologica statunitense ricorda infine che il 31 maggio sarà l'ultimo giorno utile per poter riscattare gratis una copia in streaming di Reigns.