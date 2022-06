Google Stadia Pro: vermi, thriller e orsetti assassini tra i giochi gratis di luglio

Sullo sfondo delle indiscrezioni su Google Stadia e l'integrazione con le GPU NVIDIA, i curatori della divisione videoludica del colosso di Mountain View stilano l'elenco dei giochi in streaming riscattabili e fruibili "gratis" dagli abbonati a Stadia Pro durante il mese di luglio.

A partire dall'1 luglio 2022, la ludoteca virtuale degli iscritti a Google Stadia Pro accoglierà ben sei videogiochi. Il ricco pacchetto confezionato da Google si aprirà con Five Nights at Freddy's Security Breach, l'ultimo capitolo dell'ormai celebre horror che frappone i giocatori a un esercito di bizzosi orsetti animatronici con la passione per il jump scare.

Gli abbonati a Stadia Pro potranno inoltre tuffarsi nelle arene di Worms W.M.D. e sfidare gli appassionati di giochi di carte collezionabili sui tavoli digitali di Roguebook, per poi saltare a bordo dei bolidi di Fast and Furious e divorare l'asfalto virtuale di Spy Racers Rise of SH1FT3R.

Google Stadia Pro: giochi di luglio 2022

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Centipede Recharge

Those Who Remain

Worms W.M.D.

Roguebook

Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Non meno interessanti sono poi le iniziative lanciate da Google per invogliare gli appassionati di videogiochi a provare il game streaming di Stadia senza obbligo di abbonamento a Stadia Pro. Da qui ai prossimi giorni, infatti, sarà possibile provare per un totale di 45 minuti l'esperienza sparatutto di Outriders Worldslayer e accedere a un totale di 48 nuove Versioni di Prova di videogiochi come Wreckfest, Cake Bash e One Hand Clapping.