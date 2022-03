Google Stadia Pro: World War Z Aftermath guida la lista dei giochi gratis di aprile 2022

Di ritorno dal keynote per sviluppatori con gli annunci delle demo in streaming di Stadia e delle tecnologie cloud gaming in concessione, i rappresentanti della divisione videoludica di Google pubblicano l'elenco dei giochi riscattabili 'gratis' dagli iscritti a Stadia Pro nel mese di aprile 2022.

A partire dall'1 aprile 2022, la ludoteca virtuale degli abbonati a Google Stadia Pro accoglierà lo sparatutto horror World War Z Aftermath e tanti altri videogiochi. Ad accompagnare l'esperienza multiplayer cooperativa di Saber Interactive troveremo infatti l'avventura sci-fi Deliver Us the Moon, la Collector's Edition di City Legends The Curse of the Crimson Shadow, il 'polliziesco' noir Chicken Police Paint it Red e l'action fantasy Ys IX Monstrum Nox.

World War Z Aftermath

Ys IX Monstrum Nox

Chicken Police Paint it Red!

Deliver Us the Moon

City Legends The Curse of the Crimson Shadow (Collector's Edition)

Come di consueto, all'arrivo dei nuovi titoli nella ludoteca virtuale di Stadia Pro si contrappone l'uscita di altri videogiochi presenti da tempo nel catalogo del servizio in game streaming di Google: sempre a partire dall'1 aprile 2022 non sarà più possibile riscattare una copia a zero euro di Moonlighter, Crayta Premium Edition, Ys VIII Lacrimosa of Dana e Spirit Lucky's Big Adventure. Da qui a fine mese, ad ogni modo, basterà riscattare i titoli in questione su Stadia Pro per poterli mantenere nel proprio account e fruire liberamente su Google Stadia fino al termine della sottoscrizione Pro.