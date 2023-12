Google Stadia: prolungata la scadenza per attivare il Bluetooth di Stadia Controller

Come ben sappiamo, nonostante le grandi ambizioni con cui è nato il progetto, Google Stadia è ormai una storia passata, tuttavia Big G ha già da tempo reso disponibile un aggiornamneto dello Stadia Controller con cui è possibile attivare il Bluetooth e utilizzarlo altrove.

Se non avete già effettuato l'aggiornamento ma avete intenzione di farlo, sappiate che potrete agire con tutta calma. Google ha prorogato la scadenza entro la quale i suoi controller non funzioneranno più in modalità wireless dalla fine di quest'anno al 31 dicembre 2024, come mostrato sul suo sito Web. Si tratta quindi di un'estensione di ben 12 mesi, che dovrebbe facilmente consentire a tutti gli interessati di abilitare il Bluetooth.

Dopo che Google ha annunciato l'interruzione del suo servizio di cloud gaming l'anno scorso, ha altresì confermato che avrebbe mantenuto attivi i suoi controller, che sarebbero stati impiegati da lì in avanti in modalità wireless Bluetooth su PC, Mac, smartphone e altri sistemi. A gennaio ha anche lanciato un web tool per attivare il Bluetooth su controller Stadia.

VI ricordiamo che i vostri controller Google Stadia funzioneranno come pad USB cablati nel caso non facciate in tempo ad effettuare l'aggiornamento dedicato all'attivazione del Bluetooth entro la nuova scadenza annunciata dalla compagnia,.