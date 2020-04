Google Stadia: il prossimo Stadia Connect si svolgerà in estate

Lo Stadia Connect di aprile è appena andato in onda, ma Andrey Doronichev del team di Google ci ha già fatto sapere quando possiamo aspettarci la messa in onda della prossima puntata del format.

Al termine della puntata odierna è stato rivelato che il prossimo Stadia Connect si svolgerà nel corso dell'estate. Si tratta, purtroppo, di una finestra temporale piuttosto ampia, ma in compenso ci è già stato fornito un indizio su cosa possiamo aspettarci. Tra i giochi che verranno mostrati ci sarà infatti anche Orcs Must Die! 3, ibrido tra un action in terza persona e un tower defense che verrà pubblicato in esclusiva temporale su Google Stadia. Il titolo di Robot Entertainment è ancora privo di una data d'uscita, ma è possibile che verrà rivelata proprio durante lo Stadia Connect estivo.

Durante la puntata di Stadia Connect andata in onda oggi 28 aprile, invece, sono stati svelati i giochi gratis di maggio per Stadia Pro ed è stato annunciato che a partire dall'autunno 2020 verranno pubblicati FIFA, Star Wars Jedi Fallen Order e altri giochi EA su Google Stadia. Durante la trasmissione, sono inoltre stati pubblicati Octopath Traveler (acquistabile a 59,99 euro) e PUBG gratis per Stadia Pro.