Google Stadia: abbiamo provato la piattaforma in diretta su Twitch, ecco la replica

Siete curiosi di scoprire come si comportano in azione i titoli di lancio di Google Stadia? Allora non potete perdervi la replica della nostra diretta su Twitch, durante la quale Francesco Fossetti ha provato alcuni dei titoli attualmente disponibili per la piattaforma di gioco in streaming del colosso di Mountain View.

Tra i titoli che abbiamo giocato nel corso dei 90 minuti troviamo Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Mortal Kombat 11, Destiny 2: Ombre dal Profondo e l'unica esclusiva della piattaforma attualmente disponibile, ovvero Gylt.

Prima di lasciarvi al lungo filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Gylt, il nuovo titolo targato Tequila Works che non sembra aver riscosso un grande successo. Nel caso in cui voleste poi approfondire la qualità del servizio offerto da Google, potete dare un'occhiata alla recensione di Stadia.

Se invece volete scoprire maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma con i vari tipi di connessione, trovate anche uno speciale focalizzato proprio sui test di Google Stadia a 1080p e 4K.



Sapevate che il noto giornalista Jason Schreier ha definito Google Stadia un "flop monumentale"? Pare inoltre che Destiny 2 su Stadia giri a 1080p nativi nonostante l'elevata potenza di calcolo della piattaforma.