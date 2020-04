Google Stadia: PUBG gratis con Stadia Pro, Octopath Traveler disponibile all'acquisto

Il nuovo Stadia Connect è stata l'occasione per Google di presentare i prossimi titoli che entreranno a far parte del famoso servizio di streaming. Tra questi spicca il lancio a sorpresa di PlayerUnknown 's Battlegrounds e Octopath Traveler, da ora disponibili su Google Stadia.

Tra gli undici giochi in arrivo sul servizio di streaming basato su cloud di Google, il famoso battle royale PlayerUnknown 's Battlegrounds spicca per importanza. PUGB sbarca infatti su Stadia con una versione base ed una speciale Pioneer Edition in esclusiva. PUBG: Pioneer Edition include, oltre al gioco base, il Survivor Pass: Cold Front e una serie di skin esclusive per Stadia. Il battle royale sarà inoltre incluso gratuitamente nell'abbonamento Stadia Pro.

Degno di nota l'arrivo su Stadia di Octopath Traveler, storico JRPG di Square Enix realizzato in stile 16 bit. Dopo essere sbarcato in esclusiva su Nintendo Switch, il titolo ha fatto il suo approdo anche su PC, per arrivare infine sui server del servizio streaming di Google. Entrambi i titoli erano stati anticipati nella giornata di oggi grazie alle classificazioni ESRB.

Google Stadia si arricchirà presto dei titoli targati Electronic Arts grazie ad una partnership che porterà sui server serie come FIFA, MADDEN e giochi del calibro di Star Wars Jedi Fallen Order.