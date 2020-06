Google Stadia: quattro giochi gratis a luglio per iscritti a Stadia Pro

Dalle pagine del blog ufficiale di Google Stadia arriva l'annuncio dei videogiochi accessibili "gratuitamente" dagli iscritti a Stadia Pro nel corso del mese di luglio.

A partire da mercoledì 1 luglio, gli abbonati al servizio Pro di Google Stadia avranno l'opportunità di rimpolpare la propria ludoteca digitale con ben quattro giochi. Il piatto forte dell'offerta di luglio di Stadia Pro è rappresentato da Crayta, il sandbox creativo che trae ispirazione da Fortnite e Minecraft per proiettarci in una dimensione fantasy con tante attività da svolgere in multiplayer. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate un video gameplay di Crayta.

Sempre a partire dall'1 luglio sarà possibile arricchire il proprio catalogo sulla piattaforma in game streaming di Google con il primo capitolo della serie platform metroidvania SteamWorld Dig, con l'avventura a scorrimento Monster Boy and the Cursed Kingdom e, infine, con il gioco di ruolo in pixel art Kingdom of Loathing.

A chi ci segue, ricordiamo che dall'ultimo aggiornamento Google Stadia è giocabile su tutti gli smartphone e che, fino al 16 luglio, l'utenza Stadia Pro potrà accedere "gratis" a tutti i contenuti di The Elder Scrolls Online.