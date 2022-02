Stadia, Google rassicura gli utenti dopo il report sul fallimento: 100 giochi nel 2022

Un report del Business Insider ha gettato una grande ombra sul futuro di Stadia in quanto piattaforma cloud gaming indirizzata ai giocatori. Secondo l'autore Hugh Langley, Google starebbe cercando di salvarla vendendo la tecnologia alle terze parti sotto il nome di Google Stream e riducendo i fondi per la piattaforma di gioco dedicata agli utenti.

La notizia ha prevedibilmente allarmato tutti i videogiocatori che ogni giorno giocano, acquistano e investono denaro su Stadia, i quali hanno anche cominciato a temere l'improvvisa chiusura del servizio. I responsabili di Mountain View non hanno potuto ignorare un'indiscrezione così allarmante, dunque sono intervenuti sui social per tranquillizzarli tutti: "Se avete sentito una cosa, sentite anche quest'altra: il team di Stadia sta lavorando davvero duramente per un grande futuro di Stadia e del Cloud Gaming. Ci auguriamo che siate d'accordo su questo, e sappiamo che la prova sta nel gaming".

A volte i numeri valgono più delle parole e Google ne ha snocciolato qualcuno promettendo l'arrivo di 100 giochi su Stadia nel 2022: "Siamo particolarmente orgogliosi di offrire 50 giochi ai membri di Stadia Pro a febbraio. Ci sono oltre 100 giochi in arrivo su Stadia nel 2022 e tanti Free Play Days per tutti quanti". All'inizio di questo mese, ricordiamo, sono arrivati altri 7 giochi gratis in Stadia Pro, inclusi i nuovi Life is Strange e Life is Strange Before the Storm Remastered, che hanno portato la conta totale a più di 50.

Non è finita qui! Il team starebbe lavorando anche a nuove funzionalità di cui non può ancora parlare: "Ci sono anche altre funzionalità in arrivo su Stadia - roba di cui non possiamo ancora parlare, ma che vi promettiamo che ne parleremo non appena sarà possibile. Buon weekend, Stadians".