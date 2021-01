Google Stadia, al via i Saldi di gennaio: c'è pure Red Dead Redemption 2 in sconto

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis per gli abbonati Stadia Pro di febbraio, il gigante di Mountain View ha lanciato i Saldi di gennaio nello store di Google Stadia. Gli sconti, a dire il vero, non sono particolarmente numerosi, ma sono aperti a tutti gli utenti e includono anche un taglio di prezzo per Red Dead Redemption 2.

Il grande open world a tinte western di Rockstar Games può essere acquistato nella sua versione standard a 40,19 euro invece di 59,99 euro, e in Edizione Ultimate a 53,99 euro anziché 89,99 euro. Il pacchetto, oltre al gioco base, offre anche tutti i contenuti della modalità Storia presenti nella Special Edition, contenuti aggiuntivi per le modalità online, tra cui abiti bonus e armi bonus per il personaggio online, bonus sui ranghi, un purosangue inglese sauro nero e l'accesso gratuito al tema Sopravvissuto per l'accampamento. A seguire trovate tutti i giochi in sconto.

Google Stadia | Saldi di gennaio

Red Dead Redemption 2 - 40,19 euro invece di 59,99 euro

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 53,99 euro invece di 89,99 euro

Enter the Gungeon - 11,99 euro invece di 14,99 euro

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition - 34,99 euro invece di 49,99 euro

Reigns - 2,39 invece di 2,99 euro

West of Loading - 7,69 euro invece di 10,99 euro

I nuovi saldi di Google Stadia saranno disponibili fino alle ore 08:59 del 3 febbraio. È inoltre stato annunciato che tutti gli abbonati a Stadia Pro potranno giocare gratis a WWE 2K Battlegrounds e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint da giovedì 21 gennaio a lunedì 25 gennaio. In questi giorni, intanto, Google ha anticipato grandi novità per Stadia nel 2021.