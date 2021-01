Google Stadia Saldi di gennaio: nuovi sconti riservati agli abbonati Stadia Pro

Poco dopo aver dato il via ai Saldi di gennaio di Google Stadia, il gigante di Moutain View ha arricchito la propria selezione di giochi in offerta introducendo una serie di sconti esclusivi riservati agli abbonati a Stadia Pro, servizio a pagamento che costa 9,99 euro al mese.

I nuovi sconti esclusivi per gli abbonati Pro sono tutti offerti da Ubisoft, che per l'occasione ha tagliato il prezzo di molti dei suoi giochi in edizione speciale, a partire da Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5, fino ad arrivare ai recenti Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion. Spicca anche lo sconto su Ghost Recon Breakpoint, offerto a soli 9,09 euro invece di 69,99 euro: lo sparatutto di Ubisoft, tra l'altro, può essere giocato gratis dagli abbonati Stadia Pro fino a lunedì prossimo assieme a WWE 2K Battlegrounds.

Google Stadia | Saldi di gennaio esclusivi per Stadia Pro

Assassin's Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition - 29,99 € invece di 99,99 €

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition - 23,99 € invece di 79,99 €

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition - 19,99 € invece di 49,99 €

Far Cry New Dawn Deluxe Edition - 19,24 € invece di 54,99 €

Far Cry 5 Ultimate Edition - 24,49 € invece di 69,99 €

Ghost Recon Wildlands Ultimate Stadia Edition - 31,99 € invece di 79,99 €

Ghost Recon Breakpoint - 9,09 € invece di 69,99 €

Immortals Fenyx Rising Gold Edition Stadia - 79,99 € invece di 99,99 €

The Crew 2 Deluxe Edition - 17,99 € invece di 59,99 €

The Crew 2 Gold Edition - 17,99 € invece di 89,99 €

The Division 2 Warlords of New York Edition - 17,99 € invece di 59,99 €

The Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition - 23,99 € invece di 79,99 €

Trials Rising Digital Gold Edition - 14,99 € invece di 29,99 €

UNO Ultimate Edition - 7,49 € invece di 14,99 euro

Watch Dogs 2 Ultimate Edition - 35,99 € invece di 89,99 €

Watch Dogs Complete Edition - 24,49 € invece di 49,99 €

Watch Dogs: Legion Gold Edition - 74,99 € invece di 99,99 €

Watch Dogs: Legion Ultimate Edition - 89,99 € invece di 119,99 €

I prezzi promozionali sopra elencati saranno disponibili fino alle 08:59 di mercoledì 27 gennaio. Già che ci siamo, vi rinfreschiamo la memoria con i saldi di gennaio accessibili a tutti i giocatori senza alcuna limitazioni:

Google Stadia | Saldi di gennaio per tutti i giocatori

Red Dead Redemption 2 - 40,19 € invece di 59,99 €

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 53,99 € invece di 89,99 €

Enter the Gungeon - 11,99 € invece di 14,99 €

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition - 34,99 € invece di 49,99 €

Reigns - 2,39 € invece di 2,99 €

West of Loading - 7,69 € invece di 10,99 €

Per questi ultimi avete invece tempo fino al 3 febbraio per approfittarne. Ricordiamo che Google Stadia ha appena ricevuto la funzione State Share, che ha effettuato il suo debutto con Hitman 3. Nel 2021 sono inoltre attese grandi novità, su tutte l'estensione del supporto ai televisori LG e il misterioso Project Hailstorm.