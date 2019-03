Google Stadia sarà lanciata nel 2019, maggiori dettagli all'E3?

In chiusura della sua scoppiettante conferenza tenutasi alla GDC 2019, Google ha infine confermato la finestra di lancio di Google Stadia, la piattaforma streaming con cui il colosso di Mountain View si è decisa a lanciarsi nell'industria dell'intrattenimento videoludico.

Google Stadia, la console da 10.7 TeraFLOPS di potenza computazionale, sarà lanciata sul mercato entro il 2019 e verrà resa disponibile dapprima negli Stati Uniti d'America, in Canada, nel Regno Unito e in buona parte dell'Europa (non abbiamo quindi la matematica certezza che arrivi sin da subito in Italia).

Al momento non è stato confermato nulla riguardo al prezzo di lancio, Google ha consigliato agli appassionati di rimanere sintonizzati nei prossimi mesi per conoscere più dettagli riguardo a Stadia e ai giochi che supporterà. Probabilmente la compagnia sta tenendo riservate alcune informazioni che verranno plausibilmente svelate in occasioni di alto rilievo mediatico: in questo senso, l'E3 2019 di Los Angeles sembra profilarsi come una ghiotta opportunità per diffondere ulteriori informazioni su questo interessante progetto.

A supportare la piattaforma ci sarà un team di sviluppo interno della compagnia, Stadia Games and Entertainment, pronto a portare giochi first e third-party. Non poteva mancare inoltre il controller ufficiale di Stadia, anch'esso mostrato in occasione della Game Developers Conference 2019.