Google Stadia Sconti: Premiere Edition a 74,99 euro ancora per pochi giorni

Le polemiche per la chiusura dei team interni di Stadia sta ancora facendo discutere, ma il programma per il futuro della piattaforma cloud gaming sembra essere chiaro e incentrato completamente sulle terze parti.

Il gigante di Mountain View ha promesso l'arrivo di oltre 100 giochi su Stadia nel corso del 2021, a partire da un blockbuster del calibro FIFA 21 in uscita il prossimo 17 marzo, fino ad arrivare a tripla A molto attesi come Outriders, previsto invece per il 1° aprile e già disponibile al preordine con dei bonus.

In vista di quest'ondata di giochi, Google ha scontato Stadia Premiere Edition sul suo negozio ufficiale. Fino alle ore 16:00 di martedì 23 febbraio potete acquistarla a 74,99 euro al posto di 99,99 euro, un sconto persino superiore a quello applicato negli sconti di fine 2020, che avevano abbassato il prezzo a 79,99 euro. La Stadia Premiere Edition, per chi non lo sapesse, offre tutto l'occorrente per giocare sul televisore di casa, trasformando Stadia in una sorta di console: nel pacchetto sono inclusi un Controller Stadia e Chromecast Ultra, accoppiata che permette di giocare sulla TV fino alla risoluzione 1080p, oppure in 4K e in HDR grazie ad un abbonamento a Stadia Pro (9,99 euro al mese, sono inclusi anche dei giochi).

Potete approfittare dell'offerta su Stadia Premiere Edition a questo indirizzo. Prima di procedere all'acquisto, assicuratevi che la vostra rete casalinga supporti i requisiti minimi (servono almeno 10 Mbps per usare Stadia, che salgono a 35 Mbps per il 4K HDR).