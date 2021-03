Google Stadia Sconti: Premiere Edition a soli 59,99€, Stadia Pro con i PC Lenovo

Con l'obiettivo di allargare il bacino della sua piattaforma di gaming in streaming, Google ha lanciato una serie di iniziative promozionali legate a Stadia.

Per prima cosa, ci teniamo a segnalarvi che fino alle 16:00 di martedì 23 marzo è possibile acquistare Stadia Premiere Edition a soli 59,99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo pieno di 99,99 euro. Per chi non lo sapesse, la Premiere Edition offre tutto l'occorrente per giocare sul televisore di casa e trasformare Stadia in una sorta di console: nel pacchetto sono inclusi un Controller Stadia Bianco e Chromecast Ultra, accoppiata che permette di giocare sulla TV fino alla risoluzione 1080p, oppure in 4K e in HDR grazie ad un abbonamento a Stadia Pro. Chromecast è utilissima anche per fini extra-videoludici, dal momento che può essere liberamente accoppiata a smartphone e tablet per la trasmissione di contenuti in streaming da app come Netflix, Disney+, Prime Video e molte altre. Potete approfittarne dirigendovi a questo indirizzo.

La seconda promozione di cui vogliamo parlarvi è il frutto di una partnership tra Lenovo e Google: tutti coloro che acquisteranno un PC della serie IdeaPad o Legion di Lenovo riceveranno in regalo un abbonamento a Stadia Pro di tre mesi tramite il programma Vantage. Gli abbonati al servizio godono di una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di giocare in 4K HDR con audio surround 5.1 (normalmente lo streaming arriva massimo a 1080p, senza HDR e surround), una libreria di giochi liberamente accessibili e in continua espansione, e sconti esclusivi sull'acquisto dei nuovi videogiochi.

Questa settimana Google Stadia ha dato il benvenuto a nuovi giochi del calibro di FIFA 21, Terraria e Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta. Presto arriverà anche Outirders.