Google Stadia: secondo 3D Realms è in anticipo di 20 anni e non sostituirà le console

Dopo essersi detto certo del fatto che PS5 e Xbox Scarlett saranno più potenti di Google Stadia, il vicepresidente di 3D Realms Frederik Schreiber ha approfondito l'argomento e spiegato come, secondo lui, manchino ancora diversi anni prima dell'avvento del game streaming su vasta scala.

Discutendo con i colleghi di GamingBolt delle opportunità offerte dal gaming del futuro e dalle soluzioni escogitate da Google per superare problemi come l'infrastruttura internet, la latenza e la velocità di connessione, Schreiber ha affermato che "è difficile rispondere in maniera esaustiva ma, allo stato attuale delle cose, direi che non sono ancora riusciti a risolvere questi problemi. Affinchè qualsiasi sistema di gioco possa esistere e avere successo, deve essere in grado di operare in maniera impeccabile in ogni ambito ed essere disponibile per ogni famiglia".

Secondo l'alto dirigente di 3D Realms, inoltre, "siamo ancora molto, molto lontani dall'essere in una fase in cui il settore può offrire con successo delle opzioni di gioco esclusivamente in streaming, con formule che siano valide per tutti. Con le attuali console, l'unico requisito per ottenere un'esperienza di gioco impeccabile è avere una TV connessa alla rete elettrica".

Per questo, ritiene Schreiber, "fino a quando ogni famiglia non disporrà di una connessione in fibra da 1 Gb come impostazione predefinita, e si prevede che ci vorranno almeno altri 20 anni prima di raggiungere questo obiettivo, una soluzione di gioco basata sullo streaming in rete non potrà avere successo. L'alternativa offerta dalle console tradizionali è semplicemente una soluzione migliore e più veloce per il consumatore medio".

Recentemente, anche i vertici di Activision hanno discusso di Google Stadia e riferito, attraverso le parole del CEO Robert Kotick, la volontà di abbracciare la soluzione in game streaming del colosso di Mountain View per rimpolparne di contenuti la ludoteca virtuale con i propri titoli, come il nuovo Call of Duty.