Google Stadia: Sekiro, Hitman 3 e tutti i titoli annunciati durante lo Stadia Connect

Nell'ultimo appuntamento con Stadia Connect, Google ha presentato i 15 giochi che arriveranno nei prossimi mesi sul famoso servizio di streaming. Tra i titoli più significativi compaiono Sekiro: Shadows Die Twice e il nuovo Outriders.

Sekiro, l'acclamato titolo di From Software, approderà su Stadia il prossimo autunno permettendo agli utenti Google di recuperare uno dei migliori titoli della generazione. Tra i giochi annunciati spiccano poi la serie completa di Hitman, compreso Hitman 3, il nuovo action Outriders e il coloratissimo WWE 2K Battlegrounds.

Stadia Connect ha visto anche il debutto di qualche esclusiva. Il nuovo multiplayer arena di Splash Damage che prende il nome di Outcasters sarà infatti un'esclusiva Stadia insieme al già noto Orcs Must Die! 3. Google ha infine annunciato che arriveranno altri titoli in lavorazione presso studi come Harmonix, Uppercut Games e Supermassive Games.

Di seguito potete trovare tutti gli annunci dello Stadia Connect: