Google Stadia: servizio e i giochi testabili gratis solo dopo il lancio

Nonostante Google Stadia non sia ancora stato lanciato, i vertici di Mountain Views hanno già le idee piuttosto chiare sul supporto a lungo termine del loro servizio di gaming in streaming. Come abbiamo già avuto modo di apprendere, il team sta lavorando all'implementazione di feature come cross-progression e supporto alle mod.

Non è finita qui: nel corso dell'ultimo episodio di Stadiacast, John Justice - Head of Product del progetto Stadia - ha riferito che dopo il lancio verrà offerta agli utenti la possibilità di testare gratuitamente il servizio e i giochi: "Non solo stiamo preparando il lancio, ma anche pensando a cosa fare dopo, e dopo ancora. Le prove gratuite sono una delle cose in cima alla lista", ha spiegato. "Stiamo lavorando per capire le giuste tempistiche e il modo in cui proporle, potete facilmente immaginare quanto sia impegnativo prepararsi al lancio". Justice ha poi aggiunto che bisognerà attendere "qualche mese" affinché venga offerta la possibilità di effettuare un testing gratuito sia delle funzionalità offerte dal servizio, sia dei singoli giochi presenti nel catalogo.

Google Stadia, ricordiamo, verrà lanciato nel corso del mese di novembre, pertanto è molto probabile che per le prove dovremo attendere il prossimo anno. Il servizio, ricordiamo, non è basato sul modello di Netflix: i giochi, seppur fruibili in streaming, dovranno essere acquistati singolarmente. Coloro che decideranno di abbonarsi a Stadia Pro a 9,99 euro al mese otterranno l'accesso ad alcune funzionalità esclusive, come la qualità 4K HDR, i 60 FPS, l'audio surround 5.1, giochi gratuiti (per il momento è confermato solo Destiny 2 The Collection) e sconti esclusivi. Al momento è possibile preordinare Google Stadia Founder's Edition al prezzo di 129,00 euro, che offre in un unico pacchetto tre mesi gratis di Stadia Pro (e tre da regalare ad un amico, il controller Stadia Blu Notte, un Google Chromecast Ultra per lo streaming sulla TV e la gamertag Founder's.